Konya'da feci kaza: 2 ölü

Konya'da Recep S. (25) idaresindeki 42 ASH 729 plakalı süt tankeri, Konya-İstanbul kara yolunun 37. kilometresinde, karşı yönden gelen Hamit B.'nin (38) kullandığı 42 DSB 36 plakalı kamyonla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücülerin cansız bedenleri, hastane morguna götürüldü.



Kaza nedeniyle trafik akışına kapanan yolda, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.



Bir süre sonra ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya başlandı.