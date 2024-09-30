Konya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Konya-Karapınar kara yolu üzeri Yelekli mevkisi yakınlarında saat 08.00 sıralarında 42 GV 516 plakalı hafif ticari araç, Konya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan bir TIR'a arkadan çarparak kontrolden çıktı.

Hafif ticari araç taklalar atarak refüjde durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, yaralı 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

