Konya'da feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Konya'dan feci bir kaza haberi geldi.

Akşehir istikametinden Yunak yönüne seyir halinde olan Hakan Özdemir'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta bulunan Fatma Çoban, Adil Çoban ve Kezban Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini, sürücü Hakan Özdemir ile Samet Çoban'ın ise ağır yaralandığını belirledi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

