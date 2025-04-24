Konya'da feci kaza: Bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, minibüsün çarptığı 13 yaşındaki bisikletli M.M.Ç. hayatını kaybetti.

Konya'da feci kaza: Bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

'da M.F.U. yönetimindeki minibüs, Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bisikletli M.M.Ç.'ye (13) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi morga kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı.

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