Konya'da firari kurbanlık kovalamacanın ardından yakalandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ipini kopararak kaçan kurbanlık keçi, uzun süre devam eden kovalamacanın ardından yakalandı.

Konya'da firari kurbanlık kovalamacanın ardından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, ’nın Beyşehir ilçesinin  Hacıakif Mahallesi’nde kurban edilmek istenen bir keçi, bulunduğu yerden ipini kopararak kaçmaya başladı.

Konya'da firari kurbanlık kovalamacanın ardından yakalandı - 1

Kurbanlık sahibi firari keçisini yakalayabilmek için kendisine yardım edenlerle birlikte peşine düşerken mahalledeki sokak aralarında bir süre kovalamaca yaşandı.

En son olarak Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde koşarak uzaklaşmaya devam ettiği görülen keçi, 5 katlı bir binanın bahçesine girdi.

Konya'da firari kurbanlık kovalamacanın ardından yakalandı - 2

Peşinden koşan kurbanlık sahibi ve yardım edenler kurbanlık keçiyi güçlükle de olsa yakalamayı başardı.

Boynuzundan tutulan firari keçi, kurban edilmek üzere kaçtığı yere yeniden götürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...