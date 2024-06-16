Konya'da firari kurbanlık kovalamacanın ardından yakalandı

Kurbanlık sahibi firari keçisini yakalayabilmek için kendisine yardım edenlerle birlikte peşine düşerken mahalledeki sokak aralarında bir süre kovalamaca yaşandı.



En son olarak Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde koşarak uzaklaşmaya devam ettiği görülen keçi, 5 katlı bir binanın bahçesine girdi.



