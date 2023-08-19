Konya’da Fransız turistlere saldırı: 2 kişi tutuklandı

Bisikletleri ile seyahate çıkan Fransız Gamila ve Quantu çifti, bir süre önce Türkiye ’ye geldi.



Türkiye’de birçok yeri gezen Fransız avukat ve mühendis çift, Kapadokya’ya gitmeden önce Karapınar ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bir aile tarafından misafir edildi. Misafir eden aile hatıra fotoğrafı paylaşımı yapmıştı.



Sabah bisikletleri ile Karapınar ilçesini gezen turistler, daha sonra Kapadokya’ya gitmek üzere yola çıktı.



Akşam saatlerinde Emirgazi ilçesi sınırlarına ulaşan çift, akşam karanlığında yolculuğun tehlikeli olabileceği ihtimalini düşünerek ilçeye 2 kilometre mesafedeki Gazi Türbesi yanına çadır kurdu.



Sabah saatlerinde seyahatlerine devam etmek için dinlenmeye çekilen turistlere iddiaya göre biri alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi saldırdı.



Turistlere saldıran şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.



Fransız turistler Emirgazi Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu.



Bunun üzerine ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen şüpheliler, sabaha karşı evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından Karapınar Adliyesi’nde mahkemeye çıkarılan E.P. ve T.Y. isimli şüpheliler, tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.