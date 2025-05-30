Konya'da fuhuş operasyonu: 1 tutuklama

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında S.H. isimli bir kadının, yanındaki kadınlara fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaşarak operasyon için düğmeye bastı.

Operasyon neticesinde, şüpheli şahsın ikametinde fuhuş yaptırdığı 3 kadın ve müşteri olduğu tespit edilen 1 erkek şüpheli yakalandı.

Evde yapılan aramada toplam 32 bin 500 TL nakit para ve dijital materyaller ele geçirildi. Evdeki kadınların mağdur olduğu, şüphelinin ise bu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli S.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.