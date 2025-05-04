Konya'da garaj çatısında korkutan yangın

Olay, Kulu merkez Kemaliye Mahallesi 138238. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, G.Ç.‘ye ait evin bahçesinde bulunan garajın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri garajın içerisinde bulunan otomobil ve malzemeleri yanmadan kurtarırken, garajın çatısı tamamen yandı.

Ev sahibi G.Ç.'nin yurt dışında yaşadığı, evinde ise kiracıların kaldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.