Konya'da gizemli hastalık: 1200 kişi hastanelik oldu

Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün 1200'den fazla kişi bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. İlk olarak su hattından alınan numuneler incelenecek.

Haberler - DHA 16.05.2022 - 15:27 | Son Güncelleme : 16.05.2022 - 15:29

Konya'da gizemli hastalık: 1200 kişi hastanelik oldu

'da çok sayıda kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde dün, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 1200’ü aştı. Bölgedeki su hatlarından numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde, cumartesi gece yarısından itibaren ilçe devlet hastanelerine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 1200’den fazla kişi hastanelere başvurdu.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ereğli ve Halkapınar Devlet Hastanesi’nde yaşanan yoğunluk bu sabaha doğru azaldı.

Hastalar hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu edildi Hastalar hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu edildi

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanelere başvuranlar  taburcu edilirken, sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade edildi.

SU NUMUNELERİ İNCELENECEK

İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ereğli Belediyesi ekipleri, bölgedeki su hatlarından numuneler alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

İleriki günlerde, bulantı, kusma ve ishal şikayetlerinin nedeninin netlik kazanacağı belirtildi.

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