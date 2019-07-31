Konya'nın Kulu ilçesinde Mustafa Yılar (34) idaresindeki hafif ticari araç, Kulu makası yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı.
Kazada, sürücü Yılar ile araçta bulunan Merve (29) ve Savaş Öksüz (28) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ölenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konya'da hafif ticari araç ağaca çarptı: 3 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde Mustafa Yılar (34) idaresindeki hafif ticari araç, Kulu makası yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı.