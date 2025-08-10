Konya'da hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atıp, şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Beyşehir- Antalya karayolunun 14'üncü kilometresinde Ümit G. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp, şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü Ümit G. ve yanındaki Hüseyin G, Hacer G, Hatice G. ve Hatice Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Hatice Y., doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Yaralılardan Hüseyin G. de sevk edildiği Konya'daki hastanede hayatını kaybetti.

