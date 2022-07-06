Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü

Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

Olay, Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde meydana geldi.



Hacı Mehmet Akçay'ın annesi, 7 Haziran'da Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın hastasıydı. Hasta, ertesi gün hayatını kaybetti.



Olaydan bir ay sonra Hacı Mehmet Akçay, doktorun yanına gidip tartışmaya başladı.

Saldırgan, Karakaya'nın başına tabancayla ateş etti daha sonra aynı silahla kendini vurdu.



Yaralanan doktor ve saldırgan ameliyata alındı. Ekrem Karakaya, meslektaşlarının çabasına rağmen kurtarılamadı.



Durumu ağır olan zanlı da hayatını kaybetti. Saldırganın, Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.



SAĞLIK BAKANI KOCA: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saldırıya ilişkin adli makamların araştırmalarını sürdürdüğünü açıkladı.



Bakan Koca, ''Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Milletimizin başı sağ olsun'' dedi.



TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NDEN TEPKİ



Türk Tabipleri Birliği de saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.



Tüm uyarılarımıza rağmen şiddet ortamına dur diyecek, şiddeti engelleyecek önlemleri almayan sorumluları da affetmeyeceğiz!



📢 #SağlıktaŞiddetSonaErsin — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) July 6, 2022

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm uyarılarımıza rağmen şiddet ortamına dur diyecek, şiddeti engelleyecek önlemleri almayan sorumluları da affetmeyeceğiz.''

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: DOKTORUN ALÇAKÇA KATLEDİLMESİNİ LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, saldırıya tepki gösterdi.



Twitter'dan açıklama yapan Çelik ''Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 6, 2022