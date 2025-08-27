Konya'da hastaya "teşhirci" diyen doktorun çocuk evlilik paylaşımları

Konya'daki Meram Devlet Hastanesi'nde göz doktoru Hasan Hüseyin Uysal, muayene olmak isteyen hastayı reddetti.



Uysal'ın hastayı reddetme sebebi ise kıyafetinin açık olduğu iddiası.



Hastaya "teşhirci" diyen doktor büyük tepkilere neden olurken Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.



ESKİ PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI



Uysal, daha önce aynı hastanede başhekim yardımcısı olarak görev yapıyordu. O dönemki bir sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.