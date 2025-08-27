Konya'da hastaya "teşhirci" diyen doktorun çocuk evlilik paylaşımları

Konya'da hastasının kıyafetini açık bulduğu gerekçesiyle muayeneyi reddeden göz doktorunun 13 yaşındaki çocukların evlendirilmesini destekleyen sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

'daki Meram Devlet Hastanesi'nde göz doktoru Hasan Hüseyin Uysal, muayene olmak isteyen hastayı reddetti.

Uysal'ın hastayı reddetme sebebi ise kıyafetinin açık olduğu iddiası.

Hastaya "teşhirci" diyen büyük tepkilere neden olurken Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

ESKİ PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Uysal, daha önce aynı hastanede başhekim yardımcısı olarak görev yapıyordu. O dönemki bir sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

o paylaşımda, "Kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi?​" ifadesini kullanmıştı.

Kız çocuklarının evlendirilmesine yönelik bu paylaşım da büyük tepki çekmiş ve Uysal, başhekim yardımcılığı görevinden alınmıştı.

