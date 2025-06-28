Konya'da hatalı dönüş kazası: 3 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi Emniyet Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S. isimli sürücü idaresindeki otomobil dönüş yasağı olan yerden hatalı dönüş yaptığı sırada kendi istikametinde seyir halinde N.Y. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle N.Y., S. isimli sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.