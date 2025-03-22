Konya’da husumetlilerin silahlı kavgasında iki kişi vuruldu

Konya’da husumetli iki grubun kavgasında kan aktı.



Olay, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, G.P. ile aralarında alacak verecek meselesi olan Z.E.U. ile C.Ç. cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.P. yanında bulunan tabanca ile Z.E.U. ile C.Ç.’yi bacaklarından vurarak olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis olay yerindeki incelemelerin ardından iki kişiyi yaralayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.