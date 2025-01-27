Konya'da ihbara giden polis, 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini buldu

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda bir dairede kavga olduğu ihbarı üzerine adrese giden polis, kapıyı açtıklarında anne, baba ve iki oğlunun silahla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polisin incelemeleri devam ediyor.