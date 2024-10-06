Konya’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya-Ankara karayolu Meteoroloji Kavşağı'nda Ö.G. idaresindeki 42 HG 630 plakalı Opel marka otomobil, C.A. idaresindeki 42 AOE 152 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmada 42 HG 630 plakalı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.K. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.