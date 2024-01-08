Konya’da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kazada Çiftçi’nin yanında bulunan aynı aileden Emine Çiftçi, Rukiye Çiftçi, Büşra Çiftçi, Mehmet Çiftçi, Kader Çiftçi, İmam Çiftçi, Kübra Çiftçi ve Zeynep Çiftçi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.