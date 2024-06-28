Konya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Konya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

’nın Beyşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.E. idaresindeki 42 ABC 555 plakalı silah fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsü, Hacıakif Mahallesi Bağlar Caddesi’nde, C.K’nin kullandığı 16 KBV 02 plakalı otomobille çarpıştı.

Direğe çarparak devrilen otomobilin sürücüsü C.K. ve araçtaki R.K. ile midibüsteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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