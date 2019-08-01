Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde birinci derecede sit alanı olarak korunan Karayusuf Yaylası'nda "define aramak için" kaçak kazı yapıldığına ilişkin ihbar alan ilçe jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Operasyonda kepçeyle kazı yapan M.K., C.M., H.D., A.Ö., R.K. ve F.Ö.'yü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Konya'da kaçak kazı operasyonu: 6 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde birinci derecede sit alanı olarak korunan Karayusuf Yaylası'nda "define aramak için" kaçak kazı yapıldığına ilişkin ihbar alan ilçe jandarma ekipleri çalışma başlattı.