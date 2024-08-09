Konya'da kaçakçılık operasyonları: 19 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 ev, 11 iş yeri ve 7 araca operasyon düzenledi.



Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 8 milyon 885 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 139 bin 200 doldurulmuş makaron, 2500 paket sigara, 585 kilogram kıyılmış tütün, 115 cep telefonu, 745 litre akaryakıt, 12 bin 300 litre etil alkol, 1910 litre sahte zemzem suyu ile yüzlerce elektronik eşya ele geçirildi.



Yakalanan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.