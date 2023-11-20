Konya'da kaçakçılık operasyonu

KAÇAK TÜTÜN VE KAÇAK TELEFON SATAN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Ekipler, kaçak sigara üretimi ve satışı yapıldığı tespit ettiği 5 ev, 1 iş yerine de operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 6 bin 085 paket gümrük kaçağı sigara, 159 bin 600 boş makaron, 60 bin 900 doldurulmuş sigara, 76 kilogram kıyılmış tütün, 18 kilogram nargile tütünü, 4 sigara üretiminde kullanılan hava kompresörü, 3 sigara üretiminde kullanılan tütün sarma makinesi ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.



Ekipler ayrıca sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapan 1 kişiye ait Selçuklu ve Karatay ilçesinde bulunan 2 evde ve 1 iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 13 kaçak cep telefonu ve 26 telefon aksesuarı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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