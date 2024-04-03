Konya'da kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.



Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli ilçelerinde kaçak ürün üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 9 iş yeri, 2 ev ve 3 depoda arama yapıldı.



Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 594 bin adet boş makaron, 18 bin 250 paket doldurulmuş sigara, bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 365 paket içerisinde 124 kilogram nargile tütünü, 218 kilogram kıyılmış tütün, 18 adet sigara dolum, jelatinleme ve kompresör makinesi, 5 bin 950 adet tıbbi ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

18 ADET TABANCA



KOM ekiplerince Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, arama yapılan bir tırın dorsesine gizlenmiş vaziyette 18 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.