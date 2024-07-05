Konya'da kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda kaçak ürün üretimi ve satışı yapıldığı tespit edilen 7 iş yeri, 10 ev ve 8 araçta arama yapıldı.



Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 83 adet cep telefonu, 440 kilogram kıyılmış tütün, 115 bin 270 adet doldurulmuş makaron, 1 milyon 411 bin adet boş makaron, 6 bin 915 paket sigara, 330 adet elektronik sigara likidi, 122 adet elektronik sigara, 79 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 9 adet sigara dolum makinesi ve 2 adet gümrük kaçağı araç ele geçirilirken, 18 şüpheli gözaltına alındı.

2 GÖZALTI

KOM Şube Müdürlüğü Ereğli KOM Büro Amirliği görevlilerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise 1 ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada 224 adet sikke ve 1 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOM ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan toplam 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.