Konya'da kadın cinayeti: Dilek, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Olay, 00.30 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Osman Aydoğan Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Dilek Şen, evine gelen erkek arkadaşı Barış E. tarafından defalarca bıçaklandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dilek Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şen’in cesedi incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Barış E. polise teslim olurken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.