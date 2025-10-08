Konya'da kamyon şarampole devrildi: İki can kaybı var

Konya'da Mustafa T. (41) idaresindeki kamyon, Beyşehir ilçesi Çetmi Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Yılmaz (46) olay yerinde hayatını kaybetti, A.Y. (60) yaralandı.



Yaralı A.Y., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.