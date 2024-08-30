Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar- kara yolu Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Baş ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 2 kişinin durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

Öne Çıkan Video

Metrobüs kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi

30 Ağustos'ta (bugün) kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargolar bugün kapalı mı olacak?

30 Ağustos'ta (bugün) kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargolar bugün kapalı mı olacak?

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

Taksim Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni

30 Ağustos'ta eczaneler açık mı/kapalı mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta eczaneler açık mı/kapalı mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

Çorum'da feci kaza: 3 ölü

Çorum'da feci kaza: 3 ölü

Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın

Bağcılar’da tekstil fabrikasında yangın

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...