Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Baş ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 2 kişinin durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.