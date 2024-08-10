Konya’da kamyonetle TIR çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, D-300 Karayolu Akşehir Bölge Trafik Kavşağında meydana geldi.

Yunak’tan Akşehir istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki kamyonet ile H.Z. idaresindeki TIR kavşaktaki trafik ışıklarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada TIR sürücüsü H.Z. ve kamyonet sürücüsü Y.K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kamyonet sürücüsünün yapılan müdahanin ardından Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.