Konya'da karakoldaki cinayette iki tutuklama

Konya'nın Meram ilçesinde Serdar B. (18), R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla dün saat 01.00 sıralarında gözaltına alınıp Lalebahçe Polis Merkezi'ne götürüldü.

Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin K. (46) ve oğlu Enes K. (22), polis merkezine gitti. Enes K., polis merkezinde karşılaştığı gözaltına alınan Serdar B.'yi sırtından bıçakla yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Serdar B., çağrılan ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Serdar B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Enes K. ve babası Seyfettin K., polis tarafından gözaltına alındı. Serdar B.'nin cenazesi dün Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın polis merkezinde gerçekleşmesi üzerine 2 müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı.



Gözaltına alınan Enes K. ve babası Seyfettin K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

