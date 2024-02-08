Konya'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Konya Akşehir'den il merkezi yönüne seyir halindeki Mehmet Fırtına yönetimindeki otomobil, D-300 kara yolunun 8. kilometresi Karahüyük Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı.



Otomobilde yolcu olarak bulunan İmran Fırtına (66), Fatma Nur Fırtına (24) ve 6 aylık E.F. olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve A.E.F. (7) Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin