Konya'da katliam gibi kaza: 4 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde, akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'da katliam gibi kaza: 4 ölü

'da Ahmet Ç. (53) idaresindeki otomobil, Ereğli-Konya kara yolu Hortu Mahallesi'nde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

OTOMOBİLİN LPG TANKI ALEV ALDI

Kazada Şenay Ç. (29) ve 3 yaşındaki oğlu İdris Yiğit Ç'nin yaralı çıktığı otomobilin LPG tankı bir süre sonda alev aldı.

Kazada sürücü ile araçtaki Emine G. (50), Zeynep Ç. (28) ve Uğur Ç'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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