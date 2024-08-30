Konya'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Konya'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

'da Rüstem Selman Baş yönetimindeki 42 BR 158 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkiinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki 63 AHY 623 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Lütfiye Baş ve Ali Şentürk olay yerinde yaşamını yitirdi, Melek Şentürk ile Sultan ve Yasin Baş ise ağır yaralandı.

Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yasin Baş da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Melek Şentürk ile Sultan Baş'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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