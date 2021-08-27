Konya'da katliam gibi kaza: 6 ölü

Konya'da meydana gelen katliam gibi kazada 6 kişi öldü.

İsmail Y. idaresindeki amonyum nitrat yüklü TIR, Konya-Aksaray kara yolunun 60. kilometresinde karşı şeride geçerek Hacı Naspi Ocak yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kazada Hacı Naspi Ocak ile aynı araçta bulunan Fatma, Mesut, Asude ve Fatih Ocak ile Feyzanur Kafa yaşamını yitirdi, TIR sürücüsü ile hafif ticari araçtaki Nisa Nur Ocak yaralandı.



Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA



TIR şoförü İsmail Y.'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.