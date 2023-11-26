Konya'da kaybolan Alzheimer hastası bulundu

Selçuklu ilçesine bağlı Başarakavak Mahallesi'nde Alzheimer hastasının eve dönmemesi üzerine ailesi ve mahalle halkı arama çalışması başlattı.



İhbar üzerine AFAD ekipleri koordinesinde arama kurtarma çalışmaları genişletildi.



Jandarma ve polis ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yaşlı adam, sabah saatlerinde evine 1 kilometre uzaklıkta bir tarlada balçıkta mahsur kalmış halde bulundu.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

