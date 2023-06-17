Konya'da kaybolan otizmli çocuktan acı haber

Konya'da kayıp olarak aranan otizmli 5 yaşındaki Muhammed Sami Koç, evlerine 1,5 kilometre mesafedeki sulama kanalında ölü bulundu. Boğulduğu belirlenen Koç'un cenazesi toprağa verildi.

Konya'da kaybolan otizmli çocuktan acı haber

'nın Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde oturan otizmli Muhammed Sami Koç (5), dün saat 17.00 sıralarında evlerinin önünden kayboldu.

Çocuğun babası Raşit Koç ile diğer aile bireyleri, çevrede yaptıkları aramada Muhammed Sami'ye ulaşamadı.

Konya'da kaybolan otizmli çocuktan acı haber - 1

Bunun üzerine polis, AFAD ve sağlık görevlilerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlattı.

8 saat sonra evlerine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki sulama kanalında Muhammed Sami’nin cansız bedeni bulundu.

Konya'da kaybolan otizmli çocuktan acı haber - 2

Muhammed Sami'nin boğulduğu tespit edildi.

Muhammed Sami'nin cenazesi, otopsinin ardından öğle namazı sonrası Yaylapınar Mahallesi'ndeki Uhud Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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