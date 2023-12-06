Konya'da kaza yapan otomobil çalıntı çıktı

Kaza geçtiğimiz Pazartesi günü gece saatlerinde Konya'nın merkez Karatay ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptıktan sonra durdu.

Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden sürücü aracı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerinde inceleme yaptı.

ARACIN KAZA YAPTIĞINI POLİS MERKEZİNDE ÖĞRENDİ



A.Ç.'ye ait olan otomobilin kazadan kısa süre önce bir iş yerinin önünden çalındığı ortaya çıktı. Aracı kullanan O.O.Ç. gece saatlerinde aracın çalındığını fark ederek şikayetçi olmak üzere gittiği polis merkezinde otomobilin kaza yaptığını öğrendi.



Araç sahibi A.Ç. ve otomobili kullanan O.O.Ç. aracı çalıp, kaza yapan şüpheliden şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde aracı çalan şüphelinin 41 yaşındaki B.Y. olduğu tespit edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.