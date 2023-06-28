Konya'da kezzaplı saldırı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde ayakkabı dükkanı işleten Selahattin Ö. (40), 25 Haziran'da iş yerinin önündeyken çarşaflı bir kişinin kezzaplı saldırısına uğradı.



Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Selahattin Ö, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Öte yandan şüphelinin, elinde kezzap dolu kapla Selahattin Ö'nün iş yerinin

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