Konya'da komşu cinayetinin arkasından çocukların kavgası çıktı

Fidan kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet G. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

CİNAYETİN NEDENİ ÇOCUK KAVGASI ÇIKTI



Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra kaçan Ahmet G. ve olay yerinde bulunan yakını Muhammed Emin G.'yi gözaltına alındı.



Şüphelilerden Ahmet G.'nin ilk ifadesinde Sıtkı Fidan ile komşu olduklarını, çocukları arasında çıkan kavga nedeniyle gün içinde tartışıp ayrıldıklarını ve daha sonra yeniden karşılaştıklarında kavga ettiklerini söyledi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.