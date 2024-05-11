Konya'da komşu cinayetinin arkasından çocukların kavgası çıktı

Konya'da Sıtkı Fidan'ı bıçaklayarak öldüren komşusu Ahmet G., gözaltındaki ifadesinde cinayetin nedeninin çocukları arasındaki kavgadan kaynaklandığı söyledi.

Konya'da komşu cinayetinin arkasından çocukların kavgası çıktı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet G. ve Sıtkı Fidan, arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G., Fidan'ı göğsünden bıçakla yaraladı.

Fidan kanlar içinde yere yığılırken, Ahmet G. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Konya'da komşu cinayetinin arkasından çocukların kavgası çıktı - 1 Sıtkı Fidan

CİNAYETİN NEDENİ ÇOCUK KAVGASI ÇIKTI

Asayiş Şubesi Büro Amirliği ekipleri, kısa süre sonra kaçan Ahmet G. ve olay yerinde bulunan yakını Muhammed Emin G.'yi gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ahmet G.'nin ilk ifadesinde Sıtkı Fidan ile komşu olduklarını, çocukları arasında çıkan kavga nedeniyle gün içinde tartışıp ayrıldıklarını ve daha sonra yeniden karşılaştıklarında kavga ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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