Konya’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 4 yaralı

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Kulu Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. idaresindeki 06 PYR 29 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü F.D., eşi E.D. ve 2 çocuğu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat yapıldı.

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