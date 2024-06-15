Konya'da kontrolden çıkan TIR şarampole indi

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan TIR şarampole indi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Konya'da kontrolden çıkan TIR şarampole indi

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kulu Karacadağ Mahallesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan bir çiftliğe girmek isterken kendisini başka bir aracın sıkıştırdığını iddia eden TIR sürücü araç kontrolden çıkınca şarampole indi.

Sürücü kazayı yara almadan atlatırken TIR askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi ve TIR'ın kurtarılması için çekici sevk edildi. Trafik ekipleri yol güzergahında güvenliği sağlarken, TIR çekici marifetiyle şarampolden kurtarıldı.

TIR'ın çekilmesinin ardından yoldaki trafik normale döndü.

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