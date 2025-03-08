Konya'da köpek saldırısında ölen çocuk | Bakan Yerlikaya: Sokak köpeklerinin toplanması hakkıyla yapılmıyor

Konya'da dün ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Selci, hastanede hayatını kaybetti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars'ta Türkiye'nin Huzuru toplantısında acı olayla ilgili Konya'ya müfettiş gönderildiğini ve olayın takipçisi olduklarını söyledi.

"Sokak köpeklerinin toplanması hakkıyla yapılmıyor" diyen Bakan Yerlikaya, "Bundan sonra bütün vatandaşlarımıza söz veriyorum. 31 Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere 50 şehrimizde de vatandaşlarımızın bizden istediği kanunların uygulanması için gerekenleri yapacağız. Sokak hayvanı, onların bizim bu insani ve vicdani duruşumuzla uygulamamız lazım" dedi.

Yerlikaya, "İçişleri Bakanı olarak il, ilçe belediyelerimiz ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacaklar ya da ben hukuki olarak ne gerekiyorsa onu yapacağım ki bir daha 2 yaşındaki Rana'mız gibi çocuklarımız toprağa gitmesin" ifadelerini kullandı.

