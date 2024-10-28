Konya'da korkunç cinayet: Mesai arkadaşını inşaatın 3'üncü katından attı

Konya'da korkunç bir cinayet işlendi.

Çumra ilçesi Meydan Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde çalıştıkları inşaatta Manaf K. ile Hasip Asuri (20) arasında iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada Manaf K., Hasip Asuri'yi inşaatın 3'üncü katından attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kanlar içinde kalan Asuri, ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Asuri, yaşamını yitirdi.

Kaçan Manaf K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Manaf K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.