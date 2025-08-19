Konya'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına gözaltı

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, şikayetin ardından çalışma başlattı.

Aile, bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu.

Çocuğun, hastanede yapılan kontrolünde cinsel istismara uğradığı belirlendi.

İlçede yaşayan ve 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan şüphelenen aile, 10 Ağustos günü çocuklarını hastaneye götürdü.

Konya'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin 11 suç kaydı var

250 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Polis, çocuğun oturduğu mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı.

Yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, 11 suçtan kaydı olan Ahmet Ö.'nün sokakta gördüğü küçük çocukla birlikte binaya girdiğini ve birlikte çatıya çıktıklarını belirledi.

