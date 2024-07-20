Konya'da korkunç olay: Muhtar istismar etti, annesi cep telefonuyla kaydetti

“ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİ”



S.A’nın soruşturma aşamasında çocuk izlem merkezinde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, M.M’nin istismarlarının 3 yıldır aralıklarla devam ettiğini söyledi.



S.A. ifadesinde, “Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M, bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana dokunmaya, okşamaya, soyup çıplak fotoğraflarımı çekmeye ve ters ilişkide bulunmaya başladı. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum. Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M’den şikayetçi değilim.” dedi.



“SWINGER PARTİLERİNE KATILIYORDUK”



M.A. ise ifadesinde, “M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Ara sıra swinger partilerine katılıyorduk. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok.” diye konuştu.



“FOTOĞRAFLARI ANNESİ ÇEKTİ”



Muhtar M.M. de ifadesinde S.A. ile ilişkiye girdiğini itiraf ederek, “Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok.” dedi.



Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı.



SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında dava açılan M.M. ve M.A. için savcı, mütalaasını mahkemeye sundu.



Mütalaada müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından 25’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Adli Tıp Kurumu’ndan S.A’nın kemik yaşının tespit edilmesini isteyen mahkeme, duruşmayı erteledi.