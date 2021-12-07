Konya'da kum fırtınası: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolu, oluşan kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi sonucu bir süre çift yönlü kapatıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.12.2021 - 15:15

Konya'da kum fırtınası: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

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'da bazı bölgelerde oluşan kum fırtınası, trafiğin aksamasına neden oldu.

Bölgede sabahtan itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafiği olumsuz etkiledi.

Merkezde rüzgarın etkisi hissedilirken, ilçe ve çevre yollarında kum fırtınası oluştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, tedbir amaçlı Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolu, kum fırtınasından dolayı görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

Söz konusu yollar, rüzgarın kuvvetini yitirmeye başlamasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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