Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan Ali Akbaş yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen Burak Apalı yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından savrulan minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler Burak Apalı, Ali Akbaş ile Sevgi Gündüz (40), Döndü Oflaz (51), Arafa Oflaz (16), Hatice Oflaz (38), Rümeysa Oflaz (18), Keziban Oflaz (40), Seyhan Turhan (34), Rabia Koyuncu (55), Mustafa Turhan (18), Pınar Akbaş (24), Sultan Akbaş (18), Şerife Akbaş (57), Esin Harman (31), Elmas Harmancı (49), Cemile Kaya (54) ve ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Devlet Hastanesi ve Konya kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.