Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Ali El Mohammed (27) idaresindeki minibüs, Konya-Ankara Karayolu Kırkışla Mahallesi'ndeki kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki kadın hayatını kaybetti, minibüsteki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da minibüs otomobille çarpıştı : 2 ölü, 11 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsün otomobille çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Ali El Mohammed (27) idaresindeki minibüs, Konya-Ankara Karayolu Kırkışla Mahallesi'ndeki kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.