Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Ali El Mohammed (27) idaresindeki minibüs, Konya-Ankara Karayolu Kırkışla Mahallesi'ndeki kavşakta, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki kadın hayatını kaybetti, minibüsteki 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.