Konya'da motosiklet kazası: 1 çocuk ağır yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çocuğun kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, yola savrulan çocuk ağır yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halinde olan 16 yaşındaki S.A.B.'nin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.
Motosikletten savrularak yere düşen sürücü S.A.B. yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Konya