Konya'da mutfak tüpü patladı, bir kişi yaralandı

Konya'da evde mutfak tüpünden kaynaklı gaz kaçağının neden olduğu patlamada bir kişi yaralandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'ndeki apartmanın beşinci katında yaşayan Ali T, tüpe bağlı ocağı ateşlemek istediği sırada mutfakta biriken gaz patlamaya neden oldu.

Komşularının yardımına koştuğu Ali T. hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler ise evde inceleme yaptı, diğer daireleri kontrol etti.

Patlama nedeniyle evde hasar oluştu.