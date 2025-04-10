Konya'da nisan ayında kar sürprizi

Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bahar mevsiminde gelen kar, ilçede hem şaşkınlık hem de sevinç yaşattı.

Karapınar'da nisan ayında yağan kar memnun ederken, son yılların nadir görülen doğa olayları arasında yerini aldı.

Konya Adana Kara yolu güzergahı üzerinde yol kenarında bulunan ve yoldan geçenlerin uğrak noktlarından olan krater gölü Acıgöl çevresi de beyaza büründü.